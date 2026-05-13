«Жжёная резина во вкусе»: Как не нарваться на кислый кофе – гайд от Роскачества

Покупать кофе лучше не в супермаркетах, а напрямую у обжарщиков и в специализированных кофейнях. Об этом Life.ru сообщили в Роскачестве, объяснив, как отличить качественные зёрна от дешёвого и пережаренного продукта. В организации предупредили, что плохой кофе можно распознать по вкусу и запаху.

«Некачественный кофе выдают излишняя горечь, кислый привкус, запах жжёной резины, металла или древесины», — отметили в пресс-службе.

Эксперты советуют внимательно смотреть на упаковку. Добросовестные производители указывают сорт кофе, страну происхождения, высоту произрастания, способ обработки, год урожая и дату обжарки. Отдельно в Роскачестве призвали не покупать слишком тёмные и маслянистые зёрна. По словам специалистов, пережаренный кофе теряет масла, которые отвечают за насыщенность вкуса.

Памятка по выбору кофе. Фото © Life.ru / ChatGPT

Также значение имеет страна происхождения. Африканские сорта, особенно из Кении, считаются более яркими и ароматными. Робуста и часть азиатских сортов отличаются более горьким и «плоским» вкусом. Эксперты напомнили, что свежесть кофе быстро теряется после обжарки. Зерно сохраняет полноценный вкус примерно три-четыре недели, после чего аромат становится заметно слабее.

