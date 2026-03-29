Российские зумеры предпочли кофе чаю, несмотря на рост цен

Кофе стал главным горячим напитком для российских зумеров. Причем, тренд на кофе сохраняется даже при резком росте цен. Об этом сообщил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Последние 15 лет молодые люди выбирают именно его как основной напиток. Серьёзного возврата к чаю пока не наблюдается. Некоторые молодые люди начинают интересоваться чаем и разбираться в нём, но это ещё не устойчивая тенденция, передаёт слова эксперта URA.ru.

В 2024–2025 годах стоимость кофе на биржах значительно выросла. Котировки зерен увеличились более чем в два раза. Это повлияло на розничные цены. Позже рост замедлился, но цены продолжили повышаться. По данным сервиса «Ценозавр», в марте молотый кофе подорожал на 20 процентов, а зерновой — на 16 процентов по сравнению с прошлым годом.

