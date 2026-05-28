В России расширили помощь по ОМС людям с сахарным диабетом

В России увеличили объёмы медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом по программе ОМС. Об этом сообщил председатель федерального фонда ОМС Илья Баланин в ходе научного заседания в НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова.

По его словам, одно из ключевых направлений — развитие «Школ для больных сахарным диабетом», где пациентов учат контролировать заболевание и снижать риски осложнений. В 2025 году число комплексных посещений таких школ достигло 879,2 тысячи — втрое больше, чем в 2023-м. Финансирование выросло более чем в четыре раза и составило 1,5 млрд рублей.

На 2026 год предусмотрено 820 тысяч посещений диабетических школ. Они работают во всех регионах России, однако в десяти субъектах пока нет таких программ для детей и подростков. Также выросли объёмы диспансерного наблюдения взрослых пациентов с инсулиннезависимым диабетом. В 2025 году было оказано около 6,2 млн случаев помощи, а на 2026-й утверждено примерно 8,7 млн случаев на 19,6 млрд рублей.

Кроме того, расширяется доступ к высокотехнологичной помощи по эндокринологии. В 2025 году её объём составил около 6,9 тысячи госпитализаций, что на 18,1% больше показателя предыдущего года.

На бесплатную медицину в России планируют направить 4,8 трлн рублей, что на 9,6% больше, чем годом ранее. При этом важен не только объём финансирования, но и приоритеты распределения средств. Система ОМС всё активнее смещает фокус с лечения уже возникших заболеваний на профилактику и раннее выявление рисков.