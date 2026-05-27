Биовозраст, генетика и центры долголетия: Как рекордный бюджет ОМС изменит жизнь россиян
Эксперт раскрыла изменения в системе ОМС при рекордном бюджете в 2026 году
На бесплатную медицину в России в 2026 году выделят 4,8 трлн рублей — на 9,6% больше, чем годом ранее. Руководитель управления экспертной деятельности «Ингосстрах-М» Елена Савенок объяснила в беседе с Life.ru, что важна не только сумма, но и то, на что именно направят средства. По её словам, система ОМС всё больше смещает акцент с лечения заболеваний на их профилактику.
Полис ОМС перестаёт быть просто документом для получения бесплатной медпомощи при наступлении болезни — он становится гарантией доступа к инструментам поддержания здоровья.
Норматив финансирования на одного застрахованного в 2026 году составит 24 922 рубля. Часть этих средств направят на диспансеризацию, центры здоровья и раннюю диагностику заболеваний. Конечная цель — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.
В 2025 году профилактическими мероприятиями были охвачены 87,7 млн россиян. Согласно федеральным программам здравоохранения, в ближайшие годы этот показатель должен превысить 100 млн человек.
Центры долголетия и оценка биологического возраста
В рамках системы ОМС в стране создаётся сеть «Центров медицины здорового долголетия». Их задача — оценивать биологический возраст человека, выявлять ранние признаки преждевременного старения и формировать персональные рекомендации по физической активности, образу жизни и дальнейшему наблюдению.
Первый федеральный центр открылся в феврале 2026 года в Москве на базе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. К 2030 году по всей стране планируется открыть 670 таких центров.
Диспансеризация по новым стандартам
С 2026 года диспансеризация проводится по обновлённым стандартам, закреплённым в программе государственных гарантий на 2026–2028 годы. Главное изменение — расширение набора диагностических инструментов для выявления заболеваний на бессимптомной стадии.
Особое внимание уделят сердечно-сосудистым заболеваниям, которые остаются основной причиной смертности в России.
«По данным клинических исследований, до 80% преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить при своевременной диагностике и контроле факторов риска. При этом значительная часть эффекта обеспечивается именно профилактикой и изменением образа жизни», — отметила Савенок.
Генетическая диагностика при ЭКО по ОМС
Процедура ЭКО по полису ОМС доступна уже несколько лет, а с 2026 года пациенты смогут пройти и преимплантационную генетическую диагностику — исследование эмбрионов до переноса.
Метод позволяет отобрать эмбрионы без хромосомных отклонений, что повышает вероятность успешной беременности и снижает риск наследственных заболеваний. Генетическая диагностика будет доступна определённым группам пациентов по показаниям лечащего врача.
По прогнозам, объём программ ЭКО в 2026 году превысит показатели 2025 года и может составить более 100–130 тысяч циклов — в зависимости от методики подсчёта.
Высокотехнологичная помощь станет доступнее
Также расширяется перечень высокотехнологичной медицинской помощи по полису ОМС. В него входят сложные операции и современные методы лечения в области онкологии, заболеваний почек, ЖКТ, сердечно-сосудистых патологий и трансплантации органов.
Ранее Life.ru писал, что обладатели полиса ОМС могут получать бесплатную медицинскую помощь не только в государственных, но и в некоторых частных клиниках. При этом экстренную помощь пациенту обязаны оказать бесплатно даже без полиса и паспорта, если речь идёт об угрозе жизни.
