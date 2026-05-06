Бесплатная помощь в частных клиниках по ОМС: что нужно знать

Обладатели полиса ОМС вправе рассчитывать на безвозмездную медицинскую помощь в некоторых частных клиниках, но перечень услуг и условия их предоставления лучше заранее уточнять в конкретном учреждении. Об этом напомнили на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

Среди медучреждений, где возможно получить лечение по полису без оплаты, значатся стоматологии, многопрофильные клиники и диагностические центры. Их списки обычно публикуются на веб-страницах территориальных фондов ОМС, а также их можно узнать напрямую в страховой компании, оформившей полис. При этом о наличии той или иной услуги в рамках ОМС лучше всего осведомляться по телефону выбранной клиники.

Отдельного внимания заслуживает экстренная помощь: частные клиники обязаны оказывать её совершенно бесплатно, даже если у пациента при себе нет ни полиса, ни паспорта. Данное правило распространяется прежде всего на острые состояния и обострения хронических болезней, которые несут прямую угрозу жизни: например, отравления, переломы или открытые кровотечения.

Бывает и так, что нужного направления у человека просто нет. Тогда за получение этого документа, по всей видимости, придётся заплатить во время консультации, однако российское законодательство позволяет пациенту сказать «нет» любой другой платной услуге, которую пытаются навязать сверх необходимого. В публикации подчёркивается: когда медперсонал настаивает на коммерческих услугах и заверяет, будто бесплатного лечения не существует, необходимо запросить разъяснение в своей страховой компании, выдавшей полис, или подать жалобу на имя главного врача.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам стала доступна трансплантация верхних конечностей по полису ОМС. Кроме того, с 2026 года в программу ОМС включили и пересадку почки. Раньше эту процедуру проводили в рамках госзадания, а теперь её финансирование официально закреплено на законодательном уровне.