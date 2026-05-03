В ОМС предложили включить восстановление после родов: что это даст женщинам

В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию в программу обязательного медицинского страхования. С такой инициативой выступил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов, сообщает РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, что средства системы ОМС складываются из отчислений граждан и их работодателей в Фонд обязательного медицинского страхования. Это касается тех, кто трудоустроен официально.

По мнению депутата, государство могло бы обеспечить женщинам возможность отдохнуть и поправить здоровье вместе с ребёнком. Он пояснил, что речь идёт в том числе об исправлении так называемых косметических дефектов за счёт бюджета.

«Это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами», — подчеркнул Леонов.

Парламентарий сравнил инициативу с уже существующим в системе ОМС рядом направлений, назвав новый подход более адресной и логичной мерой поддержки. Пока предложение находится на стадии публичного обсуждения, официально законопроект не вносился.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам стала доступна трансплантация верхних конечностей по полису ОМС. Кроме того, с 2026 года в программу ОМС включили и пересадку почки. Раньше эту процедуру проводили в рамках госзадания, а теперь её финансирование официально закреплено на законодательном уровне.