2 мая, 02:12

В России по ОМС начали пересаживать клетки поджелудочной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

В России пациентам с трансплантированной почкой и инсулинозависимым сахарным диабетом стала доступна по полису пересадка островковых клеток поджелудочной железы. Это следует из документа правительства, пишет РИА «Новости».

Как ранее сообщал главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, по ОМС уже делают операции по пересадке печени, сердца и лёгких. В перечень входят и органокомплексы.

В России расширят список для трансплантации: что это значит для пациентов

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам стала доступна трансплантация верхних конечностей по полису ОМС. Теперь такие высокотехнологичные операции, как пересадка рук, стали доступны бесплатно. Кроме того, с 2026 года в программу ОМС включили и пересадку почки. Раньше эту процедуру проводили в рамках госзадания, а теперь её финансирование официально закреплено на законодательном уровне.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Никита Никонов
