В России расширят список для трансплантации: что это значит для пациентов

Министерство здравоохранения РФ расширило список объектов для трансплатации. Согласно приказу ведомства, с 1 сентября 2026 года в перечень войдут нервы, спинной мозг, включая его фрагменты, а также кости и их части.

Это означает, что хирурги получат законное право использовать эти ткани для спасения людей с тяжёлыми травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень объектов трансплантации», – говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Одновременно с расширением перечня некоторые позиции из списка убрали. Речь идёт о костях свода черепа и нижней челюсти. Остальные ранее существовавшие пункты перечня продолжают действовать.

Ранее Life.ru писал, что трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь такие сложные операции, как пересадка рук, можно сделать бесплатно по полису. Кроме того, в 2026 году в перечень бесплатных операций по ОМС вошла пересадка почки. Прежде эта процедура была доступна в рамках госзадания, но теперь её финансирование закреплено законодательно.