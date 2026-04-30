Врачи Петербурга провели уникальную операцию — дочка и мама теперь делят одну печень

В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова впервые провели родственную трансплантацию печени. Пациенткой стала фитнес-тренер Алеся Дубко, а донором — её мама Лариса Панченко.

У Алеси диагностировали аутоиммунное заболевание печени, которое стало стремительно прогрессировать. Прогностическая шкала показывала трёхмесячную летальность около 30%, поэтому врачи решили не ждать донорский орган, а провести пересадку от родственника.

«Как правило, донорами органов становятся пациенты с установленным диагнозом «смерть головного мозга». У каждого стационара есть специалист, отвечающий за направление — трансплантационный координатор. Когда находится пациент, координатор выявляет его и переводит в центр донорства», — пояснил руководитель отделения органной трансплантации Денис Кузьмин телеканалу «Санкт-Петербург».

Для всех потенциальных доноров проводится КТ-волюметрия — печень представляют в 3D-проекции, выделяя цветные сегменты. Сопоставляя объёмы и анализируя сосудистую анатомию, хирурги планируют резекцию.

Операции начались одновременно: у мамы забрали фрагмент печени, затем его пересадили дочке взамен удалённого органа. Четыре часа длилась одна операция, почти в два раза дольше — другая. Сейчас мама и дочка чувствуют себя хорошо и шутят про общую печень. Первые пару недель было тяжело и больно, но сейчас самочувствие пришло в норму, поделилась Лариса Панченко.

«Перед операцией было состояние апатичное, ничего не хотелось, было мало сил, желтизна, изменение внешности — всё влияло, сейчас как вторая жизнь началась», — поделилась Алеся Дубко.

В клинике надеются, что этот случай поможет наладить практику родственных трансплантаций. В мае планируют провести ещё одну аналогичную операцию.

