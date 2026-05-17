Минздрав обязал будущих отцов ходить в «школу» перед родами — пять занятий по ОМС

В России меняется подход к подготовке будущих семей к пополнению. Минздрав утвердил новые правила работы «школ для беременных». Главное новшество — обязательное вовлечение в процесс будущих отцов, сообщает «Коммерсант».

Документ систематизирует деятельность таких курсов и вводит единые федеральные стандарты. Теперь программа включает пять занятий по 60 минут каждое: одно — в первом триместре, одно — во втором и три — в третьем. Все занятия оплачиваются по полису ОМС, то есть бесплатно для граждан.

Врачи (акушеры, педиатры) и психологи будут учить пары не только основам грудного вскармливания и уходу за новорожденным, но и психологической поддержке. Пап в том числе научат правильно брать малыша на руки, пеленать, купать и справляться со стрессом в родах.

Эксперты считают, что это снизит количество послеродовых депрессий и разводов.

Ранее в Госдуме похвалили мужчин за готовность сидеть в декрете. Каждый второй мужчина в России готов уйти в декрет вместо жены. Впервые с 2015 года мнения разделились поровну, тогда как год назад против были 34%. Полностью согласны на декрет 33%, ещё 17% — «скорее готовы».