Китайцы морят себя голодом в «тюрьмах для толстых» ради красивых форм

В Китае повсеместно открываются «тюрьмы для толстых» на фоне набирающей в стране обороты проблемы ожирения. Об этом пишет South China Morning Post. Бизнес приносит владельцам высокие заработки, попасть в такую «тюрьму» можно добровольно, оплатив месячное проживание. В Китае насчитывается уже около 1000 таких заведений.

Пребывание в «камере» обойдётся в месяц в 600 долларов (примерно 45 тысяч рублей). Человек подписывается под жёстким графиком, за соблюдением которого там строго следит персонал. Клиент должен взвешиваться два раза в сутки, занятия спортом длятся в день около 4 часов, а все перекусы категорически запрещены. Постояльцы едят три раза в день, при этом меню составляется диетологами.

Одна из участниц провела в «тюрьме» почти месяц и поделилась с изданием результатами. Она призналась, что всё похоже на режим, как в армии. Запрещено даже покидать территорию. Близкие, приходившие навестить родственника, тщательно досматриваются на предмет «запрещёнки». По словам женщины, она постоянно хотела есть, а тренировки были изнурительными. Небольших результатов в похудении ей удалось достичь. Но скептики не спешат хвалить идею с «тюрьмами», напоминая, что потерянный на жёстких диетах вес быстро вернётся. Гораздо лучше сделать здоровый образ жизни привычкой и добиваться стройного тела постепенно.

Ранее сообщалось, что в России растёт распространённость детского ожирения, особенно среди мальчиков. При этом общий показатель заболеваемости среди мужчин и женщин сравнялся. Специалисты подчёркивают важность профилактики и ранней диагностики избыточного веса у детей, так как это напрямую влияет на их здоровье в будущем. Рекомендации Минздрава включают сбалансированное питание и достаточную физическую активность.