Греф раскрыл секрет борьбы со стрессом и депрессией из-за не всегда светлого будущего

Избежать тревожности и стресса можно, если сосредоточиться на настоящем моменте. Такой совет дал глава Сбера Герман Греф в ходе годового собрания акционеров.

По его словам, уровень тревожности напрямую связан с когнитивной сложностью личности. Чем глубже человек анализирует происходящее, тем больше замечает деталей. Люди с аналитическим складом ума склонны достраивать в голове картину будущего, которое далеко не всегда рисуется им в радужных тонах. Это запускает цепочку: тревожность переходит в стресс, затем в недосып, а после — в депрессию.

Универсального ответа на вопрос, как этого избежать, по признанию Грефа, не существует. Однако он поделился собственным подходом. Необходимо осознавать контекст, в котором все оказались, понимать неизбежность текущей геополитической ситуации и сокращения горизонта планирования.

«В общем, надо наслаждаться сегодняшним днём, потому что у нас есть этот горизонт планирования», — резюмировал Греф. Он призвал ценить то, что доступно здесь и сейчас, не зацикливаясь на тревожных мыслях о будущем.

Такэе Герман Греф высказал мнение, что ЕГЭ выполнил свою историческую миссию, но сегодня нужен принципиально иной подход к образованию. Он признался, что сам порой не понимает сути экзаменационных вопросов и посочувствовал взрослым, которые попытались бы сдать тест. По мнению банкира, нынешняя система заставляет школьников заучивать, а не усваивать материал, и не развивает креативность, загоняя мышление в шаблоны.