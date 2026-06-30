Греф призвал снизить ключевую ставку ЦБ из-за переохлаждения экономики

Герман Греф заявил, что российская экономика уже переохлаждена, в связи с чем ключевую ставку Центробанка необходимо оперативно снижать.

По его оценке, экономика не способна долго существовать в условиях экстремально высоких ставок, особенно когда реальная ставка (разница между ключевой ставкой ЦБ и текущей инфляцией) составляет около 10%. По его словам, такая ставка может применяться лишь на коротком горизонте для охлаждения экономики, однако текущая ситуация, по его убеждению, свидетельствует о том, что экономика уже переохлаждена, и поэтому ставку необходимо снижать.

«Это ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% — ставка, которая может применяться на коротком горизонте чтобы охладить экономику. То, что применяется сегодня — совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», — заявил Греф на годовом собрании акционеров Сбера.

Напомним, Банк России на заседании 19 июня 2026 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых — это девятое подряд снижение в цикле смягчения политики, начавшемся летом прошлого года. В ЦБ отметили, что экономика умеренно растёт, инфляция постепенно снижается и находится в диапазоне 4–5% в годовом выражении, при этом прогнозируется, что в 2026 году она замедлится до 4,5–5,5%. Однако регулятор предупредил об ускорении кредитной активности и повышенных инфляционных ожиданиях населения и бизнеса, которые могут помешать устойчивому снижению цен, и подчеркнул, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, состояния экономики и внешних факторов.