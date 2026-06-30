Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 10:38

Греф призвал снизить ключевую ставку ЦБ из-за переохлаждения экономики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Герман Греф заявил, что российская экономика уже переохлаждена, в связи с чем ключевую ставку Центробанка необходимо оперативно снижать.

По его оценке, экономика не способна долго существовать в условиях экстремально высоких ставок, особенно когда реальная ставка (разница между ключевой ставкой ЦБ и текущей инфляцией) составляет около 10%. По его словам, такая ставка может применяться лишь на коротком горизонте для охлаждения экономики, однако текущая ситуация, по его убеждению, свидетельствует о том, что экономика уже переохлаждена, и поэтому ставку необходимо снижать.

«Это ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% — ставка, которая может применяться на коротком горизонте чтобы охладить экономику. То, что применяется сегодня — совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», — заявил Греф на годовом собрании акционеров Сбера.

Шохин допустил, что снижение ставки ЦБ было «последним подарком бизнесу»
Шохин допустил, что снижение ставки ЦБ было «последним подарком бизнесу»

Напомним, Банк России на заседании 19 июня 2026 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых — это девятое подряд снижение в цикле смягчения политики, начавшемся летом прошлого года. В ЦБ отметили, что экономика умеренно растёт, инфляция постепенно снижается и находится в диапазоне 4–5% в годовом выражении, при этом прогнозируется, что в 2026 году она замедлится до 4,5–5,5%. Однако регулятор предупредил об ускорении кредитной активности и повышенных инфляционных ожиданиях населения и бизнеса, которые могут помешать устойчивому снижению цен, и подчеркнул, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, состояния экономики и внешних факторов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Герман Греф
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar