Шохин допустил, что снижение ставки ЦБ было «последним подарком бизнесу»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин допустил, что недавнее снижение ключевой ставки на 0,25% может стать «последним подарком бизнесу». Своим мнением он поделился с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Шохин допустил, что снижение ставки ЦБ стало последним подарком бизнесу. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Собеседник отметил, что предприниматели активно призывали регулятор уменьшить ставку на 1 процентный пункт. Однако Центробанк снизил её лишь на 0,25 базисного пункта.

«Может, это последний подарок бизнесу» — заявил Шохин.

По его словам, ранее он вывел формулу, согласно которой ставка устанавливалась вдвое выше инфляции, но сейчас ЦБ отошёл от этого подхода.

«Видимо, они знают больше, чем мы» — предположил глава РСПП, выразив надежду, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики пока маловероятно.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых — девятое подряд снижение с лета 2025 года, и прогнозирует годовую инфляцию на уровне 4,5–5,5% в 2026 году. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики цен, экономики и внешних факторов.