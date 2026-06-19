ЦБ снизил ключевую ставку девятый раз подряд

Банк России на заседании 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Снижение показателя стало девятым подряд в цикле смягчения политики ЦБ, который длится с лета прошлого года.

В регуляторе отметили, что экономика продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года, а инфляция постепенно снижается, оставаясь в диапазоне 4–5% в годовом выражении.

«Годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году», — говорится в прогнозе Банка России.

Также в ЦБ сообщили, что кредитная активность в последние месяцы ускорилась, а инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению роста цен. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, состояния экономики и внешних факторов, включая бюджетную политику и геополитические риски.