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Регион
19 июня, 10:34

ЦБ снизил ключевую ставку девятый раз подряд

Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России на заседании 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Снижение показателя стало девятым подряд в цикле смягчения политики ЦБ, который длится с лета прошлого года.

В регуляторе отметили, что экономика продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года, а инфляция постепенно снижается, оставаясь в диапазоне 4–5% в годовом выражении.

«Годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году», — говорится в прогнозе Банка России.

Также в ЦБ сообщили, что кредитная активность в последние месяцы ускорилась, а инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению роста цен. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, состояния экономики и внешних факторов, включая бюджетную политику и геополитические риски.

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Андрей Бражников
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