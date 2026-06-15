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Регион
15 июня, 08:56

ЦБ анонсировал пресс-конференцию Набиуллиной по ключевой ставке в пятницу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России анонсировал пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров, которое состоится в эту пятницу, 19 июня, в 15:00. Ключевая ставка и денежно-кредитная политика станут основными темами обсуждения. Участие в мероприятии подтвердили председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и её заместитель Алексей Заботкин.

«В мероприятии примут участие Эльвира Набиуллина и Алексей Заботкин», — говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

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Напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не смогла прибыть на Петербургский международный экономический форум из-за болезни. Чиновница должна была выступить в первый день мероприятия. Позже стало известно, что она также не примет участие в конференции НАУФОР.

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Наталья Демьянова
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