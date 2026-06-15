ЦБ анонсировал пресс-конференцию Набиуллиной по ключевой ставке в пятницу

Банк России анонсировал пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров, которое состоится в эту пятницу, 19 июня, в 15:00. Ключевая ставка и денежно-кредитная политика станут основными темами обсуждения. Участие в мероприятии подтвердили председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и её заместитель Алексей Заботкин.