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4 июня, 08:37

В ЦБ назвали причину отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ

ЦБ: Набиуллина не будет выступать на ПМЭФ из-за больничного

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Из-за болезни глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла прибыть на Петербургский международный экономический форум. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — говорится в сообщении.

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Накануне сообщалось, что в обновлённой деловой программе Петербургского международного экономического форума Эльвира Набиуллина больше не указана среди участников макроэкономической сессии. Речь идёт о дискуссии, посвящённой вопросам устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределённости.

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Милена Скрипальщикова
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