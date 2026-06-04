В ЦБ назвали причину отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ

Из-за болезни глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла прибыть на Петербургский международный экономический форум. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в обновлённой деловой программе Петербургского международного экономического форума Эльвира Набиуллина больше не указана среди участников макроэкономической сессии. Речь идёт о дискуссии, посвящённой вопросам устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределённости.