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3 июня, 18:03

Имя Набиуллиной исчезло из деловой программы ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина больше не значится в деловой программе ПМЭФ, включая традиционную макросессию. По обновлённому расписанию, председателя ЦБ нет среди участников обсуждения об устойчивом экономическом росте в условиях глобальной неопределённости.

Теперь на сессии ожидаются замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов. Модерировать встречу должен председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Отсутствие главы регулятора может быть связано со смертью советника председателя Центробанка Алексея Можина. Экономист ушёл из жизни в возрасте 69 лет, менее чем за три недели до юбилея.

Ранее Набиуллина традиционно выступала на макросессии в первый день форума. За последние десять лет она не участвовала только в 2020 году, когда ПМЭФ не проводился из-за пандемии.

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Полина Никифорова
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