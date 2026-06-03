Имя Набиуллиной исчезло из деловой программы ПМЭФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина больше не значится в деловой программе ПМЭФ, включая традиционную макросессию. По обновлённому расписанию, председателя ЦБ нет среди участников обсуждения об устойчивом экономическом росте в условиях глобальной неопределённости.

Теперь на сессии ожидаются замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов. Модерировать встречу должен председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Отсутствие главы регулятора может быть связано со смертью советника председателя Центробанка Алексея Можина. Экономист ушёл из жизни в возрасте 69 лет, менее чем за три недели до юбилея.

Ранее Набиуллина традиционно выступала на макросессии в первый день форума. За последние десять лет она не участвовала только в 2020 году, когда ПМЭФ не проводился из-за пандемии.