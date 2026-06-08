Набиуллина не примет участие в конференции НАУФОР из-за болезни
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина не появится на конференции «Российский фондовый рынок», так как продолжает лечение и находится на больничном. Мероприятие проводит 9 июня НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка).
«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа «Российский фондовый рынок» 9 июня, так как всё ещё находится на больничном», — уточнили в пресс-службе ЦБ.
Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина также не смогла прибыть на Петербургский международный экономический форум из-за затяжной болезни. Чиновница должна была выступить в первый день мероприятия.
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