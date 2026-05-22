Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 16:17

Набиуллина: Банкоматы и терминалы в России смогут работать без интернета

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банкоматы и платёжные терминалы смогут функционировать даже при отсутствии мобильного интернета. Об этом она сказала на VIII Съезде Ассоциации банков.

Набиуллина отметила, что Минцифры совместно с операторами связи уже проработало технические решения, позволяющие обеспечивать работу устройств в условиях отключений. Сейчас эта технология проходит тестирование. Также обсуждается вопрос включения всех банков в так называемые «белые списки».

Она добавила, что банковская система показала способность адаптироваться к любым вызовам и продолжает наращивать капитал, в основном за счёт собственной прибыли.

Набиуллина: Включение банков и страховщиков в «белые списки» будет поэтапным
Набиуллина: Включение банков и страховщиков в «белые списки» будет поэтапным

Также глава Банка России заявила, что банковская система страны доказала способность адаптироваться к любым экономическим вызовам. Выступая на съезде Ассоциации российских банков, она отметила, что кредитные организации не только успешно работают в текущих условиях, но и продолжают укреплять финансовую устойчивость. По её словам, рост капитала во многом обеспечивается собственной прибылью банков, что дополнительно усиливает стабильность всего сектора.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar