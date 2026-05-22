Набиуллина: Банкоматы и терминалы в России смогут работать без интернета

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банкоматы и платёжные терминалы смогут функционировать даже при отсутствии мобильного интернета. Об этом она сказала на VIII Съезде Ассоциации банков.

Набиуллина отметила, что Минцифры совместно с операторами связи уже проработало технические решения, позволяющие обеспечивать работу устройств в условиях отключений. Сейчас эта технология проходит тестирование. Также обсуждается вопрос включения всех банков в так называемые «белые списки».

Она добавила, что банковская система показала способность адаптироваться к любым вызовам и продолжает наращивать капитал, в основном за счёт собственной прибыли.

