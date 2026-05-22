Набиуллина: Включение банков и страховщиков в «белые списки» будет поэтапным

Подключение банков и страховых компаний к «белым спискам» Минцифры будет происходить постепенно. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Заявление прозвучало на VIII съезде Ассоциации банков России в Москве, где обсуждалось развитие финансового сектора и цифровой инфраструктуры.

По словам главы ЦБ, действующие технологические ограничения Минцифры не позволяют подключить к системе все банки одновременно.

«Поэтому будет поэтапность, и поэтапность эта должна быть справедлива», — заключил она.

Ранее сообщалось, что включение всех российских банков в «белые списки» Минцифры необходимо для обеспечения равных условий конкуренции. Доступ к цифровым сервисам и инфраструктуре должен быть одинаковым для всех участников банковского сектора, без предоставления отдельным игрокам эксклюзивных возможностей.