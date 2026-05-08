Депутат Аксаков призвал включить все российские банки в «белые списки»
Все российские банки должны быть включены в «белые списки» Минцифры, так как необходимы равные условия конкуренции. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я считаю, что все банки надо включать. Должны быть равные условия конкуренции. Это в том числе и вопрос с равными условиями конкуренции, чтобы не было у кого-то эксклюзивных возможностей в этих непростых условиях», — сказал он.
Парламентарий добавил, что уже обращался с данным предложением в Минцифры, к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. При этом в Банке России поддерживают такой подход. Те, кто обслуживается в банках, не включённых в эти списки, оказываются в невыгодных условиях по сравнению с клиентами из включённых организаций, считает депутат.
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития РФ сообщило, что в Москве на время празднования Дня Победы будут введены временные ограничения на мобильный интернет, включая доступ к «белому списку» сайтов, а также к сервисам обмена короткими сообщениями — все эти меры направлены на усиление безопасности. В пресс-службе ведомства уточнили, что стационарный домашний интернет и точки доступа Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме, и никаких блокировок для них не предусмотрено.
