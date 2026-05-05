Минцифры РФ согласовывает возможность открытия в Москве «белого списка» сайтов

Минцифры, правоохранительные органы и спецслужбы согласовывают оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на период ограничений мобильного интернета. Об этом сообщили журналистам в министерстве, передаёт РИА «Новости».

В такой список могут войти социально значимые ресурсы. Доступ к ним планируют сохранить на время отключения мобильного интернета, если ограничения будут вводиться по соображениям безопасности.

В Минцифры уточнили, что сообщат об открытии доступа к «белому списку» сразу после получения необходимых разрешений.

Ранее сообщалось, что в «белый список» уже включили более 500 российских сайтов и приложений. Перечень продолжает пополняться по предложениям федеральных и региональных органов власти. В список вошли сервисы из разных сфер — от экстренной помощи и медицины до банковских услуг, доставки и навигации.