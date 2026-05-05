День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 09:19

Минцифры РФ согласовывает возможность открытия в Москве «белого списка» сайтов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минцифры, правоохранительные органы и спецслужбы согласовывают оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на период ограничений мобильного интернета. Об этом сообщили журналистам в министерстве, передаёт РИА «Новости».

В такой список могут войти социально значимые ресурсы. Доступ к ним планируют сохранить на время отключения мобильного интернета, если ограничения будут вводиться по соображениям безопасности.

В Минцифры уточнили, что сообщат об открытии доступа к «белому списку» сразу после получения необходимых разрешений.

Депутат Госдумы Гусев предложил создать список «белых VPN»
Депутат Госдумы Гусев предложил создать список «белых VPN»

Ранее сообщалось, что в «белый список» уже включили более 500 российских сайтов и приложений. Перечень продолжает пополняться по предложениям федеральных и региональных органов власти. В список вошли сервисы из разных сфер — от экстренной помощи и медицины до банковских услуг, доставки и навигации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar