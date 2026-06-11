Не ищите тайных смыслов: В Кремле объяснили «исчезновение» Набиуллиной

В Кремле ответили на вопрос об отсутствии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в публичном поле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не нужно строить никаких теорий заговоров.

«Не думаю, что это правильный формат, обсуждать здоровье. Мы желаем скорейшего выздоровления и надеемся, что всё хорошо», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что люди иногда болеют и призвал не строить каких-либо теорий заговоров вокруг ситуации с Набиуллиной.