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11 июня, 09:41

Не ищите тайных смыслов: В Кремле объяснили «исчезновение» Набиуллиной

Песков призвал не строить теорий заговоров вокруг «исчезновения» Набиуллиной

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

В Кремле ответили на вопрос об отсутствии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в публичном поле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не нужно строить никаких теорий заговоров.

«Не думаю, что это правильный формат, обсуждать здоровье. Мы желаем скорейшего выздоровления и надеемся, что всё хорошо», — сказал представитель Кремля на брифинге.

В ЦБ назвали причину отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ
В ЦБ назвали причину отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ

Песков добавил, что люди иногда болеют и призвал не строить каких-либо теорий заговоров вокруг ситуации с Набиуллиной.

Напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не смогла прибыть на Петербургский международный экономический форум из-за болезни. Чиновница должна была выступить в первый день мероприятия. Позже стало известно, что она также не примет участие в конференции НАУФОР.

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Никита Никонов
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