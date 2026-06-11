Не ищите тайных смыслов: В Кремле объяснили «исчезновение» Набиуллиной
Песков призвал не строить теорий заговоров вокруг «исчезновения» Набиуллиной
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В Кремле ответили на вопрос об отсутствии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в публичном поле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не нужно строить никаких теорий заговоров.
«Не думаю, что это правильный формат, обсуждать здоровье. Мы желаем скорейшего выздоровления и надеемся, что всё хорошо», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что люди иногда болеют и призвал не строить каких-либо теорий заговоров вокруг ситуации с Набиуллиной.
Напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не смогла прибыть на Петербургский международный экономический форум из-за болезни. Чиновница должна была выступить в первый день мероприятия. Позже стало известно, что она также не примет участие в конференции НАУФОР.
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