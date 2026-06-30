«Я сам порой не понимаю ЕГЭ»: Греф призвал реформировать итоговые школьные экзамены

Председатель совета директоров «Сбера» Герман Греф заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выполнил свою историческую задачу. Его слова прозвучали на годовом собрании акционеров. Греф отметил, что сегодня необходим принципиально новый подход к образованию. По его признанию, он сам порой не может найти правильный ответ на задания ЕГЭ и не понимает сути некоторых вопросов.

«ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль. Но если вы, взрослые люди <…> попробуете сдать ЕГЭ, — я вам сочувствую», — сказал он.

Банкир подчеркнул, что современный подход к экзаменам приводит к тому, что школьники быстро забывают информацию из-за перегрузки, а не усваивают её. Кроме того, ЕГЭ не способствует развитию креативности в умах детей, а загоняет все решения в шаблоны.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о росте среднего балла ЕГЭ по отдельным предметам. По словам чиновника, в этом году больше школьников выбрали естественно-научные дисциплины. Также вырос средний балл по профильной математике.