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Регион
30 июня, 08:46

Сразу три московские школьницы набрали 400 баллов на ЕГЭ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ещё три московские школьницы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов по четырём предметам. Это уникальный результат, заявила заммэра Анастасия Ракова. Она поздравила выпускниц и пожелала им поступить в вуз мечты. Все три выпускницы сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику.

«Это пример таланта, упорства и большой работы. И конечно, за успехом стоят учителя, поддержка родителей, которые помогли раскрыть этот потенциал. Подобные рекорды на экзамене перестают быть единичными», — сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Вера Захарова из школы №1583 училась в математической вертикали, а в старших классах — в инженерном классе. Она хочет связать карьеру с IT и мечтает о МГУ.

Дарья Ефимова из школы №58 тоже с 7-го класса была в математической вертикали, а позже участвовала в проекте «Математическая вертикаль плюс» и «Московские математические классы». Она рассматривает МГТУ им. Баумана, МФТИ и МИФИ.

Маргарита Соломасова из школы №1573 училась в математической вертикали и IT-классе. После школы она планирует поступать в технические вузы Москвы.

«Какая-то шутка»: Московская школьница не поверила своим глазам, увидев 500 баллов на ЕГЭ
«Какая-то шутка»: Московская школьница не поверила своим глазам, увидев 500 баллов на ЕГЭ

В Мурманской области выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей. Помощь дадут не всем стобалльникам, а только тем, кто останется учиться в Мурманском арктическом университете. Также сертификат получат те, кто заключит целевой договор с местными работодателями на востребованную специальность — даже если они поступят в вуз за пределами региона.

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Наталья Афонина
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