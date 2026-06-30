Сразу три московские школьницы набрали 400 баллов на ЕГЭ

Ещё три московские школьницы сдали ЕГЭ на максимальные 400 баллов по четырём предметам. Это уникальный результат, заявила заммэра Анастасия Ракова. Она поздравила выпускниц и пожелала им поступить в вуз мечты. Все три выпускницы сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику.

«Это пример таланта, упорства и большой работы. И конечно, за успехом стоят учителя, поддержка родителей, которые помогли раскрыть этот потенциал. Подобные рекорды на экзамене перестают быть единичными», — сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Вера Захарова из школы №1583 училась в математической вертикали, а в старших классах — в инженерном классе. Она хочет связать карьеру с IT и мечтает о МГУ.

Дарья Ефимова из школы №58 тоже с 7-го класса была в математической вертикали, а позже участвовала в проекте «Математическая вертикаль плюс» и «Московские математические классы». Она рассматривает МГТУ им. Баумана, МФТИ и МИФИ.

Маргарита Соломасова из школы №1573 училась в математической вертикали и IT-классе. После школы она планирует поступать в технические вузы Москвы.

В Мурманской области выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей. Помощь дадут не всем стобалльникам, а только тем, кто останется учиться в Мурманском арктическом университете. Также сертификат получат те, кто заключит целевой договор с местными работодателями на востребованную специальность — даже если они поступят в вуз за пределами региона.