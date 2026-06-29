Жилищные сертификаты на 500 тыс. подарят стобалльникам ЕГЭ в Мурманской области

В Мурманской области выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, выдадут жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис, передаёт «Интерфакс».

Получить такую поддержку смогут не все стобалльники, а те, кто останется учиться в Мурманском арктическом университете. Также сертификат дадут выпускникам, которые заключат целевой договор с местными работодателями на востребованную специальность, даже если поступят в вуз за пределами региона.

Чибис поручил в рамках проекта «Курс на Север» отдельно проработать меры поддержки для ребят, которые не набрали максимум, но получили высокие баллы на экзаменах. По словам губернатора, задача властей — сделать так, чтобы сильные выпускники либо оставались учиться в регионе, либо возвращались жить и работать на Север после получения образования.

Похожие поощрения для отличников появляются и в других регионах. Так, выпускнику из Владивостока, набравшему 400 баллов на ЕГЭ по четырём предметам, пообещали автомобиль и денежную выплату. Максимальный результат он получил по физике, химии, математике и русскому языку. К экзаменам школьник готовился в онлайн-школе с 2023 года.