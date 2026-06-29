Выпускница с 500 баллами ЕГЭ рассказала о планах и выборе вуза

Рекордсменка ЕГЭ Екатерина Малкова, первой в истории набравшая 500 баллов за пять экзаменов, намерена поступать либо на химфак МГУ, либо в Физтех. Своими дальнейшими планами выпускница московской школы поделилась в беседе с aif.ru.

«На данный я всё ещё выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ», — отметила девушка.

Девушка рассказала, что всерьёз взялась за учёбу только в начале 11-го класса. По её признанию, на столь блестящий исход она совершенно не рассчитывала. Школьница даже представить не могла, что получит высший балл хотя бы по одной дисциплине, не говоря уже о всех пяти. Малкова добавила, что во время подготовки старалась концентрироваться исключительно на материале и не позволяла себе загадывать наперёд, какими окажутся итоговые цифры.

Напомним, московская выпускница Екатерина Малкова набрала 500 баллов на ЕГЭ по пяти предметам, став обладательницей поистине уникального результата. Выпускница занималась с педагогами, ходила на дополнительные уроки и много работала самостоятельно. Сдавать ей пришлось профильную математику, русский язык, химию, физику и информатику. Как ни странно, самым трудным для неё оказался именно русский, хотя душа у неё лежит к точным наукам. Своё будущее девушка планирует связать с химией и физикой.