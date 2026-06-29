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29 июня, 13:23

Выпускница с 500 баллами ЕГЭ рассказала о планах и выборе вуза

Выпускница московской школы Екатерина Малкова. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Выпускница московской школы Екатерина Малкова. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Рекордсменка ЕГЭ Екатерина Малкова, первой в истории набравшая 500 баллов за пять экзаменов, намерена поступать либо на химфак МГУ, либо в Физтех. Своими дальнейшими планами выпускница московской школы поделилась в беседе с aif.ru.

«На данный я всё ещё выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ», — отметила девушка.

Девушка рассказала, что всерьёз взялась за учёбу только в начале 11-го класса. По её признанию, на столь блестящий исход она совершенно не рассчитывала. Школьница даже представить не могла, что получит высший балл хотя бы по одной дисциплине, не говоря уже о всех пяти. Малкова добавила, что во время подготовки старалась концентрироваться исключительно на материале и не позволяла себе загадывать наперёд, какими окажутся итоговые цифры.

Слабовидящая школьница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ
Слабовидящая школьница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ

Напомним, московская выпускница Екатерина Малкова набрала 500 баллов на ЕГЭ по пяти предметам, став обладательницей поистине уникального результата. Выпускница занималась с педагогами, ходила на дополнительные уроки и много работала самостоятельно. Сдавать ей пришлось профильную математику, русский язык, химию, физику и информатику. Как ни странно, самым трудным для неё оказался именно русский, хотя душа у неё лежит к точным наукам. Своё будущее девушка планирует связать с химией и физикой.

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Юлия Сафиулина
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