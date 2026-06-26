Выпускнику из Владивостока подарят машину и ₽400 тыс. за сдачу ЕГЭ на 400 баллов

Во Владивостоке онлайн-школа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ планирует подарить выпускнику Артёму Шунтову, набравшему на экзамене 400 баллов по четырём предметам, автомобиль. Информацией делится местное издание «Новости Приморья и Владивостока».

«400 баллов Артёма на ЕГЭ — это важное событие для Артема и всей команды нашей школы. Мы хотим отметить его упорство и целеустремленность не только словами, поэтому приняли решение подарить ему автомобиль. Это наш способ сказать спасибо за доверие», — сказали в онлайн-школе.

Шунтов занимался в данном образовательном учреждении с 2023 года, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Максимальный результат он получил на экзаменах по физике, химии, математике и русскому языку. Также приморские власти пообещали выплатить выпускнику 400 тысяч рублей за отличный результат.

Как уже сообщалось, в Приморском крае зафиксировали уникальный результат на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Выпускник лицея «Технический» Артём Шунтов стал первым в регионе, кто заработал высшую оценку одновременно по четырём дисциплинам. До него ни один школьник в Приморье не показывал столь высоких результатов