Музаев заявил о большом разрыве в баллах между платниками и бюджетниками в ВУЗах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что при поступлении на бюджетную и контрактную основы наблюдается значительный разрыв в баллах ЕГЭ. Об этом он сообщил на сессии «Юридическое образование: обучение длиною в жизнь» в рамках ПМЮФ.

«Разрыв есть колоссальный по ряду вузов — почти во многих вузах — между бюджетниками и платниками, неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36–42 балла», — отметил Музаев.

При этом глава ведомства подчеркнул, что в текущем году средний балл ЕГЭ при поступлении в частные и государственные вузы практически одинаковый — большого разрыва при выборе между этими образовательными учреждениями не наблюдается.

Ранее стало известно, что в этом году результаты ЕГЭ по истории показали заметный рост. В этом году 260 выпускников получили максимальные 100 баллов — год назад таких было 155. Доля высокобалльников увеличилась на 3,3 процентных пункта и составила 15% против 11,7% в прошлом году. Рост отмечен и по другим параметрам.