Стобалльников по истории стало почти вдвое больше: Кравцов раскрыл цифры ЕГЭ-2026

Число выпускников, сдавших ЕГЭ по истории на 100 баллов, в этом году выросло до 260 человек против 155 годом ранее. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на II Всемирном конгрессе школьных учителей истории.

Глава также ведомства обратил внимание на устойчивый прогресс в ряде ключевых областей. Так, средний балл выпускников по истории поднялся с 55,8 до 57,8, а число учащихся, показавших наивысшие результаты, возросло на 3,3 процентных пункта — с 11,7% до 15%.

До этого сообщалось, что на Камчатке выпускник впервые в истории региона сдал ЕГЭ сразу на 300 баллов. Иван Бакумцев из школы № 15 показал максимальный результат по русскому языку, профильной математике и физике. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов, отметив, что за таким успехом стоит большой труд.