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Регион
19 июня, 16:48

Ивановская область установила рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по математике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ивановская область зафиксировала абсолютный рекорд по итогам единого государственного экзамена. Высший балл по математике получили сразу 26 выпускников, сообщило правительство региона.

«Такой результат — впервые в истории региона», — говорится в публикации.

До этого столь массовой сотни баллов по данному предмету область не знала. Отличники представляют школы двух городов — Иваново и Тейково. Региональные власти высоко оценили подготовку ребят и работу педагогов.

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Лишняя буква и пропавшая цитата: школьники массово оспаривают результаты ЕГЭ

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил засчитывать на максимальный балл любые задания ЕГЭ с ошибками, опечатками или некорректными формулировками, независимо от ответа ученика. Парламентарий также считает нужным начислять дополнительные компенсационные баллы всем сдававшим такой экзамен.

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Юрий Лысенко
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