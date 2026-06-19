Ивановская область установила рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по математике

Ивановская область зафиксировала абсолютный рекорд по итогам единого государственного экзамена. Высший балл по математике получили сразу 26 выпускников, сообщило правительство региона.

«Такой результат — впервые в истории региона», — говорится в публикации.

До этого столь массовой сотни баллов по данному предмету область не знала. Отличники представляют школы двух городов — Иваново и Тейково. Региональные власти высоко оценили подготовку ребят и работу педагогов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил засчитывать на максимальный балл любые задания ЕГЭ с ошибками, опечатками или некорректными формулировками, независимо от ответа ученика. Парламентарий также считает нужным начислять дополнительные компенсационные баллы всем сдававшим такой экзамен.