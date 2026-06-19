Ивановская область установила рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по математике
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Ивановская область зафиксировала абсолютный рекорд по итогам единого государственного экзамена. Высший балл по математике получили сразу 26 выпускников, сообщило правительство региона.
«Такой результат — впервые в истории региона», — говорится в публикации.
До этого столь массовой сотни баллов по данному предмету область не знала. Отличники представляют школы двух городов — Иваново и Тейково. Региональные власти высоко оценили подготовку ребят и работу педагогов.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил засчитывать на максимальный балл любые задания ЕГЭ с ошибками, опечатками или некорректными формулировками, независимо от ответа ученика. Парламентарий также считает нужным начислять дополнительные компенсационные баллы всем сдававшим такой экзамен.
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