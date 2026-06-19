В Госдуме предложили компенсировать выпускникам ошибки в ЕГЭ баллами

Если в заданиях ЕГЭ нашли ошибки, опечатки или неточности, такие задания должны автоматически оцениваться на максимальный балл, независимо от ответа ученика. Такое предложение ТАСС высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

«Считаю, что все задания, в которых выявлены ошибки, опечатки, некорректные или неоднозначные формулировки, должны автоматически оцениваться на максимальный балл вне зависимости от ответа участника. Более того, необходимо рассмотреть начисление дополнительных компенсационных баллов всем выпускникам, сдававшим соответствующий экзамен», — сказал Чернышов.

Парламентарий подчеркнул, что требования к качеству заданий должны быть такими же строгими, как к ответам учеников. Он добавил, что невозможно оценить в баллах потраченное время, стресс и нервы выпускников из-за таких ошибок.

«Когда ошибается школьник, ему без колебаний снижают баллы. Когда ошибаются составители экзаменационных материалов, это почему-то называют «технической неточностью», — отметил он.

Напомним, что выпускники из разных регионов России жалуются на ошибки и опечатки в заданиях ЕГЭ-2026. Многие хотят подавать апелляции и обращаться в Рособрнадзор. Вопросы возникли по нескольким предметам. На литературе школьники не нашли в тексте нужную цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей». В задании по русскому языку на ударение в слове «позвала» оказалась лишняя буква — «позвалаА».