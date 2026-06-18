«‎Человек может всё»: Слепая школьница из Петербурга сдала два ЕГЭ на 200 баллов

Выпускница школы-интерната для слепых и слабовидящих детей в Санкт-Петербурге сдала два ЕГЭ на 200 баллов — по русскому и литературе. Это первый случай в городе, когда ученик с ограниченными возможностями здоровья получил высший балл по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Девушку зовут Дарья Василенко. Она училась в школе № 1 им. К.К. Грота. Теперь она планирует поступать на факультет журналистики в СПбГУ. Девушка ничего не видит, но профессионально занимается плаванием. Также Даша играла в футбол слепых и окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

«Я не вижу вообще ничего. Это откладывает некий отпечаток на жизнь, но это не ограничивает меня. Каждый человек с рождения может вообще всё. Все ограничивается только его мыслями, убеждениями и желанием», — призналась отличница порталу «Пять углов».

Для детей с особенностями здоровья условия ЕГЭ почти такие же, как для всех, — только время экзамена увеличили на полтора часа. Сам экзамен для незрячих проходит с дополнительными условиями, но только если заранее указать их в медицинской справке. Всего в этом году ЕГЭ сдают более 29,5 тыс. петербургских выпускников. В прошлом году 100 баллов получили 433 человека, дважды высший балл — 26.

«Школа имени Грота — гордость Петербурга, первое и старейшее в России учебное заведение для слепых детей», — сказал губернатор Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году вырос до 63,06. Экзамен в основной день сдавали почти 662 тысячи человек. Около 376 тысяч выпускников набрали 61 балл и выше — это на 56 тысяч больше, чем в прошлом году. Доля тех, кто не сдал минимальный порог, почти не изменилась: 1,2% не набрали 24 балла для аттестата, а 3,2% не добрали 36 баллов, нужных для поступления в вуз.