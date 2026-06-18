Кравцов сообщил о росте среднего балла ЕГЭ по профильной математике и химии

Согласно предварительным итогам, средние баллы Единого государственного экзамена по химии и профильной математике выросли, а число выбравших последнюю увеличилось на 30 тысяч. Об этом сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Уже можем сказать по первым экзаменам то, что выросли средние баллы по химии, по профильной математике, и увеличилось количество сдающих профильную математику в этом году на 30 тысяч по сравнению с прошлым годом», — сказал глава ведомства. Окончательные итоги будут подведены после завершения всего экзаменационного периода.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ по русскому языку выпускники массово ошиблись в слове «преддверие», хотя контекст был прозрачным. Глава комиссии Роман Дощинский признался, что это стало неожиданностью для разработчиков, и объяснил ошибку недостатком кругозора и активного словаря, призвав к регулярному чтению.