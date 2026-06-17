Назван главный провал ЕГЭ по русскому — это слово подвело тысячи выпускников

В этом году участники Единого государственного экзамена по русскому языку неожиданно для всех массово ошиблись в написании слова «преддверие». Об этом журналистам рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

Хотя контекст, в котором оно употреблялось, был абсолютно прозрачным — «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — выпускники всё равно не справились с заданием. Дощинский признался, что для самих разработчиков такое затруднение учеников тоже стало полной неожиданностью.

По его мнению, этот случай лишний раз подтверждает, что грамотное письмо напрямую зависит от широты кругозора и объема активного словаря школьников. Эксперт подчеркнул, что единственный надежный способ избежать подобных ошибок — это регулярное чтение и сознательное расширение своего лексикона.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что разбирают жалобы выпускников и их родителей по поводу спорных моментов в ЕГЭ по русскому языку и литературе. Одно из обращений касалось формулировки задания по литературе, и его уже передали специалистам для тщательной проверки с учётом реальных ответов участников. Также ведомство объяснило, что в задании на ударение со словом «позвала» спорная буква была выделена, поэтому техническая опечатка не мешала правильному выполнению. Все поступившие сигналы тщательно анализируют, а итоговые результаты экзаменов проходят дополнительную федеральную проверку.