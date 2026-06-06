Рособрнадзор ответил на жалобы на задания ЕГЭ по русскому и литературе

В Рособрнадзоре прокомментировали обращения школьников и родителей по поводу возможных ошибок и несоответствий в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. Ответ опубликовала пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в Рособрнадзор поступил ряд обращений через платформу обратной связи на «Госуслугах», связанных с заданиями ЕГЭ по русскому языку и литературе. Одно из них касалось возможной некорректной формулировки задания № 2 в одном из вариантов ЕГЭ по литературе, который проходил 1 июня. Материалы переданы в Федеральный институт педагогических измерений для детального анализа, включая результаты выполнения этого задания участниками экзамена. Также рассматривался вопрос об опечатке в слове «позвала» в задании № 4 ЕГЭ по русскому языку.

«В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове «позвала» указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания», — отметили в Рособрнадзоре.

Отдельно ведомство прокомментировало предположения о несоответствии текстов и тем в одном из заданий с использованием материалов О.М. Куваева и В.М. Санина. В Рособрнадзоре заявили, что тема сочинения и опорные тексты полностью согласованы. В тексте Куваева, по пояснению ведомства, раскрывается тема труда и взаимовыручки в тяжёлых условиях, а в качестве проблемного вопроса для сочинения выделена тема поддержки людей в экстремальных обстоятельствах.

Материал Санина, как уточнили в ведомстве, посвящён героизму полярников и их готовности к риску ради общего дела, что соответствует заявленной теме о возможности героизма в мирное время. В Рособрнадзоре подчеркнули, что все обращения анализируются, а результаты обработки экзаменов дополнительно проверяются на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что в первый день основного периода ЕГЭ от участия в экзаменах были отстранены четверо выпускников. Один участник был удалён за использование средств связи, ещё трое — за попытку воспользоваться шпаргалками.