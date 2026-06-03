Четырёх выпускников в России удалили с ЕГЭ в первый день экзаменов

В первый день основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были отстранены от участия четверо выпускников. Как сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, один из нарушителей был пойман на использовании средств связи, а трое других – на попытке воспользоваться шпаргалками.

«На текущий момент у нас есть информация по четырём удаленным участникам экзамена», — сказал Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

С 1 июня стартовала основная волна проведения ЕГЭ. В 2026 году к испытаниям приступят порядка 750 тысяч человек, из которых свыше 663 тысяч составляют выпускники текущего учебного года.

Ранее сообщалось, что выпускницу в Самаре госпитализировали с подозрением на инсульт после сдачи ЕГЭ по истории. 11-класснице стало резко плохо уже после завершения экзамена. Девушка обратилась за помощью к сотрудникам пункта проведения ЕГЭ, после чего на место была вызвана бригада скорой помощи. Позднее стало известно, что инсульт у школьницы не подтвердился.