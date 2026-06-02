ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:38

Власти Самарской области опровергли подозрение на инсульт у школьницы после ЕГЭ

Школьники в классе. Обложка © Life.ru

Школьники в классе. Обложка © Life.ru

Информация о подозрении на инсульт у самарской школьницы, госпитализированной после экзамена по истории, не подтвердилась. Состояние выпускницы оценивается как удовлетворительное. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Самарской области.

«Пациентка доставлена в медицинское учреждение города Самара. Подозрения на инсульт не было. Её состояние удовлетворительное», — говористя в сообещнии.

Инцидент произошёл в школе № 174. В министерстве образования уточнили, что во время экзамена выпускница не обращалась за медицинской помощью и не жаловалась на самочувствие.

Подростка госпитализировали прямо во время сдачи ЕГЭ в тюменской школе
Подростка госпитализировали прямо во время сдачи ЕГЭ в тюменской школе

Ранее сообщалось, что выпускницу в Самаре госпитализировали с подозрением на инсульт после сдачи ЕГЭ по истории. 11-класснице стало резко плохо уже после завершения экзамена. Девушка обратилась за помощью к сотрудникам пункта проведения ЕГЭ, после чего на место была вызвана бригада скорой помощи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar