Власти Самарской области опровергли подозрение на инсульт у школьницы после ЕГЭ
Школьники в классе. Обложка © Life.ru
Информация о подозрении на инсульт у самарской школьницы, госпитализированной после экзамена по истории, не подтвердилась. Состояние выпускницы оценивается как удовлетворительное. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Самарской области.
«Пациентка доставлена в медицинское учреждение города Самара. Подозрения на инсульт не было. Её состояние удовлетворительное», — говористя в сообещнии.
Инцидент произошёл в школе № 174. В министерстве образования уточнили, что во время экзамена выпускница не обращалась за медицинской помощью и не жаловалась на самочувствие.
Ранее сообщалось, что выпускницу в Самаре госпитализировали с подозрением на инсульт после сдачи ЕГЭ по истории. 11-класснице стало резко плохо уже после завершения экзамена. Девушка обратилась за помощью к сотрудникам пункта проведения ЕГЭ, после чего на место была вызвана бригада скорой помощи.
