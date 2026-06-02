Подростка госпитализировали прямо во время сдачи ЕГЭ в тюменской школе

Скорая увезла старшеклассника прямо во время сдачи единого государственного экзамена в тюменской школе. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Сигнал в оперативный отдел поступил 1 июня в 09:18 по местному времени. Бригада медиков прибыла на место через 13 минут.

После осмотра и оказания необходимой помощи пациента доставили в медицинское учреждение. По данным местных СМИ, происшествие случилось в школе №40 — юноше внезапно стало плохо прямо во время тестирования.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Самаре, где выпускницу госпитализировали с подозрением на инсульт после экзамена по истории. Одиннадцатиклассница почувствовала резкое ухудшение самочувствия, когда тестирование уже завершилось. Сейчас пострадавшая находится в лечебном учреждении, где врачи проводят необходимые диагностические процедуры.