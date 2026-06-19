Лишняя буква и пропавшая цитата: школьники массово оспаривают результаты ЕГЭ

Выпускники из разных регионов России жалуются на возможные ошибки и опечатки в заданиях ЕГЭ-2026. Многие намерены подать апелляции и обратиться в Рособрнадзор, сообщает Baza.

По данным канала, вопросы возникли сразу по нескольким предметам. На экзамене по литературе школьники якобы не нашли в тексте нужную цитату Павла Кирсанова из романа «Отцы и дети».

В задании по русскому языку на постановку ударения в слове «позвала» оказалась лишняя буква — «позвалаА». Выпускники также сообщили о возможных неточностях в материалах по биологии, английскому языку и информатике.

Авторы жалоб утверждают, что ошибки могли повлиять на количество набранных баллов. Некоторые участники экзаменов не преодолели минимальный порог и теперь готовятся к пересдаче.

В Рособрнадзоре подтвердили наличие опечатки в задании по русскому языку, однако заявили, что она не мешала выбрать правильный ответ.

Ведомство также не согласилось с претензиями к текстам и темам сочинений. Все поступившие замечания передали специалистам Федерального института педагогических измерений.

Если проверка подтвердит наличие проблем, решения будут принимать с учётом защиты прав выпускников, заверили в Рособрнадзоре.

Ранее выпускников предупредили, что низкие баллы ЕГЭ не приговор. Life.ru проанализировал, куда поступить в 2026, если вы не проходите на бюджет. Например, можно рассмотреть региональные учебные заведения. В университетах за пределами Москвы и Санкт‑Петербурга конкурс значительно ниже.