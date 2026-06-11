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11 июня, 09:13

Школьнице из Хабаровска отменили ЕГЭ из-за TikTok с лайфхаком про шпаргалки

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Хабаровске школьнице аннулировали результаты ЕГЭ после публикации ролика в TikTok, однако спустя год суд восстановил её экзаменационные баллы. Об этом стало известно Mash.

В 2025 году выпускница опубликовала в соцсетях видео, где рассказывала о способах использования шпаргалок на ЕГЭ по литературе и демонстрировала, как их прятала. После появления ролика материалы заинтересовали Рособрнадзор. Личность автора была установлена, а результат экзамена аннулировали спустя 10 дней без права пересдачи в текущем году.

Отец школьницы не согласился с решением и вместе с дочерью обратился в суд, заявив, что видео носило постановочный характер и не отражало реальных действий на экзамене. Сама девушка пояснила, что записала ролик ради привлечения подписчиков и просмотров, отметив, что съёмка велась уже после экзаменов в школе.

В Рособрнадзоре настаивали, что в видео содержатся детали реальных экзаменационных заданий и признаки нарушений, включая выходы из аудитории. Несмотря на это, все судебные инстанции встали на сторону школьницы, не найдя достаточных доказательств нарушений. Результаты ЕГЭ были восстановлены.

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Ранее сообщалось, что в первый день основного периода Единого государственного экзамена от участия были отстранены четыре выпускника. Один из участников был удалён за использование средств связи во время экзамена. Ещё трое школьников попытались воспользоваться шпаргалками.

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Милена Скрипальщикова
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