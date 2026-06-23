На Камчатке выпускник впервые набрал 300 баллов за три предмета ЕГЭ

Впервые в истории Камчатского края один из выпускников сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальные 300 баллов, получив высшую оценку по трём предметам. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём канале на платформе MAX.

Рекордсменом стал выпускник психолого-педагогического класса школы № 15 Иван Бакумцев. Юноша показал стопроцентный результат по русскому языку, профильной математике и физике. Глава Камчатки отметил, что за этим блестящим успехом стоит колоссальный труд и упорство.

По словам Солодова, на сегодняшний день в регионе уже зафиксировано 11 стобалльных результатов, а итоги по остальным дисциплинам пока ожидаются. «Наша молодёжь в очередной раз доказывает, что на Камчатке растут умные, целеустремлённые и талантливые люди», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Приморском крае зафиксировали уникальный результат на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Выпускник лицея «Технический» Артём Шунтов стал первым в регионе, кто заработал высшую оценку одновременно по четырём дисциплинам. Школьник сдал на 100 баллов химию, русский язык, математику и физику.