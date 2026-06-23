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Регион
23 июня, 01:13

Выпускник из Приморья набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырём предметам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Приморском крае зафиксировали уникальный результат на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Выпускник лицея «Технический» Артём Шунтов стал первым в регионе, кто заработал высшую оценку одновременно по четырём дисциплинам. Об этом сообщило краевое правительство.

Шунтов сдал на 100 баллов химию, русский язык, математику и физику. До этого момента ни один школьник в Приморье не показывал столь высоких результатов по такому количеству предметов. На данный момент в регионе насчитывается 58 стобалльников. Четыре выпускника набрали по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Артём Шунтов стал первым, кто довёл свой результат до 400 баллов.

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Ранее сообщалось, что Ивановская область побила собственный рекорд по числу выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на 100 баллов. Высший результат по этому предмету продемонстрировали 26 школьников. Ни в одном из предыдущих годов регион не фиксировал столь массовых высоких показателей. Отличники представляют школы Иванова и Тейкова.

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Антон Голыбин
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