Выпускник из Приморья набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырём предметам

В Приморском крае зафиксировали уникальный результат на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Выпускник лицея «Технический» Артём Шунтов стал первым в регионе, кто заработал высшую оценку одновременно по четырём дисциплинам. Об этом сообщило краевое правительство.

Шунтов сдал на 100 баллов химию, русский язык, математику и физику. До этого момента ни один школьник в Приморье не показывал столь высоких результатов по такому количеству предметов. На данный момент в регионе насчитывается 58 стобалльников. Четыре выпускника набрали по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Артём Шунтов стал первым, кто довёл свой результат до 400 баллов.

Ранее сообщалось, что Ивановская область побила собственный рекорд по числу выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на 100 баллов. Высший результат по этому предмету продемонстрировали 26 школьников. Ни в одном из предыдущих годов регион не фиксировал столь массовых высоких показателей. Отличники представляют школы Иванова и Тейкова.