ЕГЭ назначают в полдень: В Госдуме просят перенести начало экзаменов

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил перенести начало Единого государственного экзамена с 10:00 на 12:00. Об этом сообщает газета «Коммерсант», в распоряжении которой оказалось обращение парламентария к министру просвещения Сергею Кравцову.

По мнению депутата, раннее начало экзаменов создает дополнительную нагрузку для выпускников. Особенно это касается школьников из сельской местности и крупных городов, которым приходится вставать в пять-шесть утра, чтобы успеть добраться до пункта проведения экзамена.

«В результате ребенок начинает сдавать экзамен уже уставшим», — считает Аксененко.

Он также ссылается на данные Роспотребнадзора, согласно которым подросткам 15–17 лет необходимо спать не менее 8–9 часов, а в период интенсивных умственных нагрузок — еще больше.

Парламентарий уверен, что перенос начала ЕГЭ на полдень позволит снизить стресс и создать более комфортные условия для объективной оценки знаний. При этом продолжительность экзаменов, по его мнению, позволит завершать их в дневное время без серьезных изменений в организации процесса.

Врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов в беседе с изданием отметил, что перед ЕГЭ многие выпускники испытывают сильное волнение и плохо спят. По его словам, дополнительное время для отдыха может положительно сказаться на концентрации и общем самочувствии школьников.

В Минпросвещения сообщили «Коммерсанту», что пока не получали соответствующее обращение. На вопросы о возможном изменении времени начала экзаменов в ведомстве не ответили.

А ранее в Госдуме предложили создать единый реестр фейковых апелляций по ЕГЭ. Как объяснил депутат Каплан Панеш (ЛДПР), в 2026 году мошенники нашли новый способ заработать на страхе выпускников перед государственными экзаменами. Злоумышленники предлагают школьникам платную пересдачу или «исправление» результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, обещая договориться с региональной комиссией, повысить баллы или повлиять на апелляцию.