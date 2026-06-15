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15 июня, 04:00

В Госдуме предложили создать единый реестр фейковых апелляций по ЕГЭ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 2026 году мошенники нашли новый способ заработать на страхе выпускников перед государственными экзаменами. Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал Life.ru, что злоумышленники предлагают школьникам платную пересдачу или «исправление» результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, обещая договориться с региональной комиссией, повысить баллы или повлиять на апелляцию. Для убедительности они используют поддельные документы, созданные с помощью нейросетей и внешне почти неотличимые от официальных.

По словам парламентария, родители и дети, находящиеся в стрессовой ситуации после экзаменов, нередко становятся жертвами таких схем и теряют крупные суммы. В связи с этим депутат предлагает создать единый реестр фейковых апелляционных документов, обязать Рособрнадзор и МВД оперативно блокировать подобные предложения, а также ужесточить ответственность за подобные преступления.

Мошенники отслеживают период объявления результатов экзаменов. Выпускники и родители в это время особенно уязвимы: они боятся низких баллов, переживают, что не поступят. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь «помощниками» или «посредниками». Предлагают исправить оценку, повторно проверить работу, «повлиять на апелляцию» за вознаграждение. Суммы разные — от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от «сложности».

Каплан Панеш

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам

Мошенники отслеживают период объявления результатов экзаменов. Выпускники и родители в это время особенно уязвимы: они боятся низких баллов, переживают, что не поступят. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь «помощниками» или «посредниками». Предлагают исправить оценку, повторно проверить работу, «повлиять на апелляцию» за вознаграждение. Суммы разные — от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от «сложности».
Мошенники отслеживают период объявления результатов экзаменов. Выпускники и родители в это время особенно уязвимы: они боятся низких баллов, переживают, что не поступят. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь «помощниками» или «посредниками». Предлагают исправить оценку, повторно проверить работу, «повлиять на апелляцию» за вознаграждение. Суммы разные — от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от «сложности».

Для убедительности аферисты используют поддельные бланки, логотипы и печати, сгенерированные искусственным интеллектом. После получения денег они либо исчезают, либо присылают фальшивое «решение» апелляционной комиссии, которое не имеет юридической силы. Вернуть средства в таких случаях крайне сложно, поскольку злоумышленники используют подставные карты и анонимные кошельки.

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Депутат также обратил внимание на то, что современные технологии значительно усложнили выявление подделок.

«Раньше фейковые документы можно было распознать по качеству печати, отсутствию водяных знаков, ошибкам в тексте. Сейчас нейросети генерируют практически идеальные копии. Их трудно отличить от официальных даже специалисту, не говоря уже о родителях. Мошенники также используют подмену номеров, чтобы звонок выглядел как поступивший с официального телефона Рособрнадзора. Кроме того, они играют на психологии: уговаривают не обращаться в полицию, потому что «вы тоже участник незаконной схемы». Многие родители боятся, что в случае разбирательства пострадает ребёнок, и предпочитают молчать», — пояснил Панеш.

В связи с этим парламентарий предложил создать на базе Рособрнадзора единый реестр фейковых апелляционных документов и мошеннических сайтов, обещающих исправление результатов ЕГЭ. Реестр предлагается сделать доступным через портал «Госуслуги» — родители и выпускники смогут за несколько минут проверить, является ли полученный документ или предложение подделкой.

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 159 УК РФ, дополнив её отдельным составом — «мошенничество в сфере государственной итоговой аттестации». Максимальное наказание может составить до шести лет лишения свободы, если преступление совершено с использованием информационных технологий или группой лиц. Сейчас такие случаи квалифицируются как обычное мошенничество, а максимальное наказание за обман на сумму около 100 тысяч рублей составляет до двух лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru писал, что в период ЕГЭ мошенники активизируются сразу по нескольким направлениям: предлагают купить ответы, маскируются под сотрудников школ и запускают поддельные сайты для проверки результатов. Злоумышленники звонят ученикам и родителям под предлогом подтверждения регистрации на экзамен или обновления паспортных данных, вынуждая перейти по ссылке или продиктовать код из смс. После экзаменов в ход идут фальшивые сервисы проверки результатов, где доверчивые граждане вводят свои паспортные данные, которые затем используются для дальнейших атак.

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Ольга Годуненко
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