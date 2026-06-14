Школьникам назвали самые сложные задания на ЕГЭ по биологии и дали годный лайфхак для сдачи

При выполнении ЕГЭ по биологии наиболее сложными являются задания на логику и рассуждения, а простейшими — самые первые задачи. Об этом рассказали учителя изданию РБК. 15 июня состоится основной этап сдачи экзамена по биологии.

Легче всего школьник справится с заданиями 1–5, 12, 13 и 21, потому что там требуются лишь базовые знания предмета и односложные ответы. Кроме того, несложными покажутся задачи 22 и 28, связанные с анализом графиков. Педагоги уверены, что трудностей не вызовут такие темы, как разделы биологии, уровни организации живого, базовые расчёты по экологическим закономерностям и матричным процессам, моногибридное скрещивание.

Сложнейшими опрошенные преподаватели назвали задания под номерами 25 и 26. Здесь потребуется объединить познания из разных сфер, а также включить логику. Обычно такие упражнения подразумевают нестандартные формулировки и вопросы с подвохом. Также можно выделить задачу 27, где нужно продемонстрировать знания вне обычных рамок.

Учителя отметили, что обычно школьники мало времени уделяют второй части экзамена, хотя именно там необходимо давать развёрнутые ответы. Дети, как правило, спешат и решения получаются односложными. Педагоги призвали обращать внимание и на задания, в которых содержатся рисунки и схемы. Выпускники зачастую невнимательно изучают их и допускают ошибки. Резюмируя, учащимся лучше начать с трудных пунктов и уделить им время.

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