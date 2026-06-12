«Ты будешь никем»: Фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить ребёнку перед ЕГЭ
Психолог Федосимова призвала родителей не доводить детей до стресса перед ЕГЭ
Обложка © GigaChat / Life.ru
Стрессоустойчивость у каждого разная: нервная система бывает сильной и слабой, и к ЕГЭ ребёнок должен знать, как он переносит стресс, рассказала психолог Татьяна Федосимова. По её словам, важно следить за сном и питанием, нервная система должна восстанавливаться. Однако подростки часто сбивают режим.
Стресс перед экзаменами усиливают учителя, которые пугают детей, чтобы заставить учиться. Однако практика показывает: бояться не те, кому всё равно, а как раз хорошисты, у которых могут начаться панические атаки. Родители тоже давят фразами вроде «не сдашь — пойдёшь дворником».
«Дети считывают это как послание: «Ты будешь никем», «Мы тебя будем презирать», «Ты нам такой не нужен». Это для подростка ужасно», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».
Ранее Life.ru узнал, как нужно питаться, чтобы сдать ЕГЭ и сессию на «отлично». Тем временем участникам СВО разрешили получить аттестат без сдачи ЕГЭ.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.