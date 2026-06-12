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Регион
12 июня, 08:59

«Ты будешь никем»: Фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить ребёнку перед ЕГЭ

Психолог Федосимова призвала родителей не доводить детей до стресса перед ЕГЭ

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Стрессоустойчивость у каждого разная: нервная система бывает сильной и слабой, и к ЕГЭ ребёнок должен знать, как он переносит стресс, рассказала психолог Татьяна Федосимова. По её словам, важно следить за сном и питанием, нервная система должна восстанавливаться. Однако подростки часто сбивают режим.

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Стресс перед экзаменами усиливают учителя, которые пугают детей, чтобы заставить учиться. Однако практика показывает: бояться не те, кому всё равно, а как раз хорошисты, у которых могут начаться панические атаки. Родители тоже давят фразами вроде «не сдашь — пойдёшь дворником».

«Дети считывают это как послание: «Ты будешь никем», «Мы тебя будем презирать», «Ты нам такой не нужен». Это для подростка ужасно», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

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Борис Эльфанд
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