«Ты будешь никем»: Фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить ребёнку перед ЕГЭ

Стрессоустойчивость у каждого разная: нервная система бывает сильной и слабой, и к ЕГЭ ребёнок должен знать, как он переносит стресс, рассказала психолог Татьяна Федосимова. По её словам, важно следить за сном и питанием, нервная система должна восстанавливаться. Однако подростки часто сбивают режим.

Стресс перед экзаменами усиливают учителя, которые пугают детей, чтобы заставить учиться. Однако практика показывает: бояться не те, кому всё равно, а как раз хорошисты, у которых могут начаться панические атаки. Родители тоже давят фразами вроде «не сдашь — пойдёшь дворником».

«Дети считывают это как послание: «Ты будешь никем», «Мы тебя будем презирать», «Ты нам такой не нужен». Это для подростка ужасно», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».