Война на Ближнем Востоке
30 мая, 13:46

Шпаргалка на ЕГЭ может обернуться отчислением из вуза, даже если экзамен уже сдан

Музаев: ИИ на ЕГЭ находит шпаргалки и телефоны по видео в реальном времени

Обложка © Life.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять школьников со шпаргалками и телефонами на ЕГЭ. Система анализирует поведение выпускников и фиксирует подозрительные предметы.

«Если нарушение подтверждается, он (администратор) верифицирует её как нарушение, и сигнал уходит в пункт проведения экзамена», — приводит комментарий Музаева 360.ru.

Музаев пояснил, что алгоритм ставит метку при подозрении на нарушение. Запись затем проверяет человек. Организатор в аудитории получает оповещение, составляет акт и удаляет ученика.

Записи хранятся три месяца, поэтому нарушения находят и после экзамена. Результат аннулируют, даже если выпускник уже поступил в вуз. Учебное заведение уведомляют, студента отчисляют.

Ранее Рособрнадзор утвердил единые правила видеонаблюдения на ЕГЭ-2026. Камеры установят в пяти обязательных зонах. Это штабы экзаменационных пунктов, аудитории для сдачи экзамена и помещения региональных центров обработки информации.

Лия Мурадьян
