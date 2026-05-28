Стало известно, какой предмет российские школьники выбирают для ЕГЭ чаще всего

Чернышенко: Обществознание — самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что обществознание стало самым востребованным предметом по выбору на ЕГЭ среди российских школьников. Это заявление прозвучало в Москве на финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства учителей обществознания.

Чернышенко подчеркнул важность предмета, отметив, что президент России также уделяет ему внимание, считая его основой правовой подготовки молодежи. По его словам, в прошлом году более 300 тысяч школьников выбрали обществознание для сдачи ЕГЭ.

«Именно этот предмет выбрало в прошлом году более 300 тысяч наших учащихся», — сказал Чернышенко.

Пятый Всероссийский конкурс профессионального мастерства для учителей обществознания призван способствовать популяризации данной профессии, совершенствованию педагогических навыков и стимулированию карьерного роста. Организатором мероприятия выступает Всероссийский государственный университет юстиции.

Единый государственный экзамен — это довольно нервная вещь как для школьника, так и для его родителей. Ранее Life.ru рассказывал, что перед сдачей ЕГЭ полезно будет проработать с выпускником запасной сценарий на случай, если он его провалит. Эксперты считают, что это поможет снизить стресс.

Наталья Демьянова
